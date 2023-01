Clécio, Randolfe e Dorinaldo se reúnem para definir aplicação de recursos no HE

Randolfe, Dorinaldo e Clécio visitaram Hospital de Emergência do Centro de Macapá para definir aplicação de recursos.

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), o senador Randolfe Rodrigues (Rede) e o deputado federal eleito Dorinaldo Malafaia (PDT) se reuniram neste sábado (7) em visita ao Hospital de Emergências (HE) do Centro de Macapá, para definir a destinação e a aplicação de recursos de emenda parlamentares para melhor o atendimento na unidade de saúde.

Randolfe destinou mais de R$ 18 milhões para ações que visam desafogar o hospital.

Além deles, a secretaria de Saúde, Silvana Vedovelli, o secretário de infraestrutura, David Covre, e o secretário de governo, Rodolfo Vale, participaram da visita.