Com ‘Carlos Silva’ tatuado no braço, desconhecido é achado esfaqueado e morto

Corpo foi achado na rua principal do Habitacional Macapaba I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado foi achado morto na madrugada desta quarta-feira (25), por volta de 1h30, em frente a um estabelecimento comercial localizado na rua principal do Habitacional Macapaba I, na zona norte de Macapá.

A vítima, aparentando ter entre 25 a 30 anos, não portava nenhum documento, apenas o nome Carlos Silva, tatuado em um dos braços.

Segundo a investigação, uma pessoa que passava pela rua notou que havia um estranho ensanguentado caído na calçada e acionou o Samu, mas a vítima já estava em óbito.

A PM isolou o local e passou a fazer incursões pela região, mas até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso.

Os peritos confirmaram que o desconhecido foi assassinado com duas facadas, uma no peito e outra nas costas.

Enquanto o corpo e o local eram periciados, o delegado César Ávila, da Homicídios, colhia informações, mas a falta de testemunhas dificultou o trabalho da polícia, que ainda não sabe a motivação e quem cometeu o crime.

“Verificamos que próximo do local do crime tem umas latinhas de cerveja, então, provavelmente, a vítima estava lá socializando com alguém e lá pode ter ocorrido as facadas”, analisou o delegado.

A investigação prossegue e denúncias podem ser repassadas para o número 9 9170 4302, da Delegacia de Homicídios. O sigilo da identidade do denunciante é garantido pela polícia.