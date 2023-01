Com emendas, deputados aprovam orçamento de R$ 9 bilhões para 2023

Governo apresentou emendas para dar orçamento a novas secretarias, e Kaká Barbosa tentou incluir sua reeleição no pacote

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por unanimidade, os deputados estaduais do Amapá aprovaram, na tarde desta quinta-feira (12), o orçamento do governo para 2023. A receita foi estimada em R$ 9 bilhões.

O projeto de lei estimando a receita do ano seguinte foi enviado ainda pelo governo Waldez Góes (PDT) em dezembro, e deveria ter sido votado no mesmo mês, antes do recesso parlamentar.

No entanto, os parlamentares queriam que fossem acrescentados valores referentes a emendas impositivas que não foram cumpridas em 2022. Além disso, o governo Clécio precisou apresentar outras emendas contemplando com orçamento as novas secretarias criadas pela gestão dele, como as secretarias da Pesca, da Transposição, Habitação e do Bem-Estar Animal.

Houve outro fator que atrasou a aprovação do orçamento. O Portal SelesNafes.Com apurou que o presidente Kaká Barbosa (PL) também tentou colocar na mesa de negociação com o governo um apoio para que ele tente o 4º mandato. Entretanto, Clécio tem dito que não pretende interferir na eleição da Casa. Kaká terá como principal adversária na disputa da mesa diretora a deputada Alliny Serrão (UB), de Laranjal do Jari.

Com a aprovação do orçamento, que teve como relator o deputado Paulinho Ramos, os deputados entram em recesso até o dia 1º de fevereiro, quando acontece a posse dos novos parlamentares e a eleição da mesa diretora.