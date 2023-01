Com mais de 1 século, comunidade mais antiga que Oiapoque sairá da escuridão

Mais de 40 famílias de pescadores mora no Taparabú

Por SELES NAFES

Uma das comunidades mais antigas do Amapá vai finalmente sair da escuridão. As mais de 40 famílias de Taparabú, vila de pescadores na foz do Rio Oiapoque, terão energia elétrica graças a um novo grupo gerador comprado pela prefeitura com recursos de emenda do senador Lucas Barreto (PSD-AP).

Taparabú tem mais de 100 anos de idade, e fica na entrada do Rio Oiapoque, no sentido de quem chega do Oceano Atlântico.

Os R$ 200 mil utilizados na aquisição do equipamento são de emenda do senador, atendendo requerimento feito pelo vereador Marcelo Martins (PSD), ex-presidente da Câmara Municipal de Oiapoque.

“O grupo gerador da comunidade de Taparabú tem mais de 20 anos e vive dando defeito, deixando a comunidade até semanas sem energia elétrica”, explicou o vereador.

O parlamentar informou que também solicitou ao senador Lucas Barreto emendas para a aquisição de outras comunidades, incluindo aldeias indígenas.

Enquanto isso, o grupo gerador do Taparabú foi colocado pelo prefeito Breno Almeida (PRTB) em frente ao prédio da prefeitura de Oiapoque. Até a manhã desta segunda-feira (23), ele ainda aguardava o transporte para a comunidade.