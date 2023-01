Com redário, única creche de Tartarugalzinho reabre lotada após reforma

INTERIOR DO AMAPÁ

Prédio foi recuperado e ampliado para receber mais crianças, 120 no total

Por LEONARDO MELO

Após obras de reforma e ampliação, a única creche do município de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, foi entregue ao público com todas as 120 vagas já preenchidas.

Um dos novos espaços é bem regional, um redário feito exatamente para crianças.

A creche Professora Albenice Castelo Santos foi reinaugurada no último dia 26. A unidade, que funciona no Bairro Novo II, ganhou brinquedoteca, banheiros, refeitório e móveis adaptados, piso emborrachado, além de nova cozinha, piscina de plástico, fraldário e até um redário.

“Tudo dentro do padrão exigido pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, explica o secretário de Educação de Tartarugalzinho, Samuel Soares.

“Nós recebemos um prédio deteriorado, num período de pandemia quando as crianças não iam pra escola. O prefeito Bruno (Mineiro) iniciou a reforma. A creche só atendia público de três anos. Com a ampliação, foi possível abrir duas novas turmas para crianças de 2 anos”, acrescentou.

O prédio também é todo climatizado.

Os planos da prefeitura incluem a construção de mais duas creches, sendo uma delas em tempo integral.