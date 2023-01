Veja a análise de I Crônicas 23

Compartilhamentos

Bom dia! Em I Crônicas 23 vemos qual era o papel dos levitas, tribo separada por Deus para o serviço dentro do templo. O alimento precisa ser diário, seja físico ou espiritual. Por isso, é bom começar e encerrar o dia buscando ao Senhor, e veja os resultados. Acompanhe a análise deste capítulo no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima segunda-feira (9) com o nosso Senhor Jesus!