Cosmo, o chofer do Amapá

Motorista da representação do Amapá há mais de 30 anos, este paraibano tem muita história para contar

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Nesses 40 anos em que mora em Brasília (DF), o paraibano Cosmo de Oliveira, de 64 anos, dedicou mais de três décadas ao governo do Amapá, estado em que ele esteve apenas uma vez, no início dos anos 2000.

“Conheci muito pouco da cidade de Macapá”, admite ele.

Ao longo de mais de 30 anos, o motorista do governo do Amapá em Brasília já dirigiu para todos os governadores, a partir de 1990.

Nova da Costa (1985 a 1989)

Gilton Garcia (7 meses de 1990)

Anníbal Barcellos (1990 a 1994)

João Capiberibe (1995 a 1998)

João Capiberibe (199 a 2002)

Dalva Figueiredo (8 meses de 2002)

Waldez Góes (2003 a 2006)

Waldez Góes (2007 a 2010)

Pedro Paulo Dias (8 meses de 2010)

Camilo Capiberibe (2011 a 2015)

Waldez Góes (2015 a 2019)

Waldez Góes (2019 a 2022)

Clécio Luís (a partir de janeiro de 2023)

Discreto, prestativo e sempre sorridente, Cosmo é um GPS vivo. Conhece cada alameda e superquadra da capital federal. Questionado sobre se foi tratado com simpatia e respeito pelos governadores a quem serviu, ele deixa claro que nunca teve problemas com nenhum dos mandatários por um único motivo: priorizou sempre o estrito cumprimento da função para a qual foi contratado.

Em que cidade você nasceu?

Taperuá, no sertão da Paraíba

Como você chegou aqui em Brasília?

Se eu for contar a minha trajetória vai dar um livro (rsrs). Primeiro vieram meus irmãos. Eu vim depois e comecei abrindo um bar, que depois de oito anos começou a não dar mais certo

E como surgiu a oportunidade de trabalhar para o governo do Amapá? Aliás, você conhece o Amapá?

Estive uma vez em 2003 em Macapá, mas não deu tempo de andar muito pela cidade. Quero voltar um dia

E como surgiu esse emprego?

Fechei o bar numa cidade satélite daqui, e aí vim ajudar meu irmão que tinha um restaurante aqui no centro de Brasília. Bem ao lado tínhamos um vizinho que trabalhava com som de carro. E ele era amigo do chefe de gabinete no escritório da representação do Estado do Amapá. Era também freguês da gente no restaurante. Um dia perguntei pra ele se ele poderia me ajudar a trabalhar como motorista. Ele me deu o cartão de visita dele e me disse que havia 3 vagas de motorista na representação, e que era para eu passar lá. Tomei um banho na mesma hora e rasguei pra lá. Quando cheguei, estavam no escritório ele e o representante do Estado

Não precisa citar nomes, mas teve algum governador que foi mais bacana ou mais enjoado…?

Nunca tive problema com nenhum. Sempre foquei em desempenhar a minha função que é ser motorista. Mas os últimos governadores foram os mais bacanas…

Quais são seus planos?

A representação do Amapá aqui em Brasília é a minha segunda casa. Meus planos são me aposentar, mas continuar trabalhando…