CTMac prepara novos binários e mudança radical no ‘meio do mundo’

Avenida Ataíde Teive: a ideia é repetir o sucesso dos binários na região central agregando valor turístico ao trânsito

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A experiência bem-sucedida nas avenidas Ataíde Teive e Henrique Galúcio, na região central de Macapá, estimulou a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) a continuar organizando outros binários na capital. O plano é audacioso, e inclui até um sistema novo na região onde passa a Linha do Equador.

Antes disso, a ideia é usar o mesmo sistema de ida e volta em ruas diferentes em bairros como Marabaixo, Zerão, Beirol, Trem e Novo Horizonte. Os técnicos da CTMac fazem o planejamento e execução da sinalização no ritmo em que as vias vão sendo pavimentadas pela Secretaria Municipal de Obras (Semob). Na Avenida 13 de Setembro, por exemplo, que vai compor o binário com a Avenida Pedro Lazarino, é preciso aguardar a pavimentação.

Até agora, a prefeitura de Macapá pavimentou 78 km e a CTMac sinalizou 62 km, totalizando 15 vias estruturais como a Rua Mato Grosso, avenidas Almirante Barroso, Cora de Carvalho, Rua Minas Gerais, Avenida Vereador Pinto Pereira.

A companhia aguarda a chegada de mais materiais de sinalização horizontal (no asfalto) e vertical (placas) para continuar o serviço de sinalização, por exemplo, nas ruas São José e Tiradentes, avenidas Ernestino Borges e Diógenes Silva, para depois chegar nas avenidas Pedro Lazarino e 13 de Setembro, estas duas transformadas em binário.

“Precisam ser a mesma extensão e mesma qualidade de pavimentação. No caso da 13 de Setembro, a pavimentação só está boa entre as ruas Claudomiro a Hildemar Maia”, explicou o diretor da CTMac, Andrei Rêgo.

Binários

No binário Ataíde Teive/Henrique Galúcio, o período educativo de 30 dias já terminou que a CTMac vai começar as autuações. Outras que irão compor binários serão as ruas Marcelo Cândia e Paraná; Odilardo Silva/Jovino; e o trecho urbano da Josmar Pinto, a antiga Rodovia JK.

A ideia é que ela seja mão única da rotatória do Araxá até a rotatória do Marco Zero, com retorno pelas avenidas Equatorial e Setentrional, passando por dentro do Bairro Jardim Marco.

“Existe um congestionamento intenso, e a rotatória da Hildemar Maia já não comporta esse fluxo, ela ficou obsoleto. Não vamos aumentar a rotatória, por isso a Josmar Pinto será mão única até o Marco Zero. O fluxo oposto será pela Equatorial e Setentrional até o posto de combustível do Araxá”, informou Andrei Rêgo.

“Esse projeto contempla o Parque do Meio do Mundo. A Equatorial é simbólica para gente, no turismo e cultura porque é a rua do meio do mundo que finaliza no maior rio do mundo. Será a alteração mais significativa e que vai valorizar muito aquela região”, arrematou.

Todas essas mudanças deverão estar em funcionamento até agosto deste ano.