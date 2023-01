Curiosidade: a verdade sobre a vídeo da ‘assombração’

Vídeo não é do Pará e nem do Amapá. Visagem foi criada por editor de vídeo do Paquistão, mas viralizou

Por ANDRÉ ZUMBI

Um vídeo que mostra uma “assombração” pairando em cima de um caminhão, supostamente estacionado em uma garagem da Polícia Científica do Amapá (Politec), é falso, não foi gravado no Amapá e nem no Pará, como foi amplamente afirmado nas redes sociais. Na verdade, nem do Brasil ele foi produzido.

O vídeo foi muito compartilhado, especialmente em grupos de WhatsApp do Amapá nos últimos dias. Em todas as postagens, dizia-se que ele havia sido gravado durante a madrugada na garagem da Politec, na zona norte de Macapá. Nele, é possível ver que o suposto fantasma de uma idosa levita em cima do caminhão. Alguém na janela filma com um celular enquanto a figura avança em direção à pessoa, até que o vídeo é interrompido.

Toda a cena é recheada de elementos ambientados, como um gemido e a escuridão do local, tudo para fazer o expectador acreditar de que se trata realmente de uma assombração. O vídeo também viralizou no Pará, porque a cena teria sido gravada num pátio de carros para leilão na cidade de Marituba, 50 km de Belém.

De acordo com informações do site paraense Romanews, confirmadas pelo Portal SN, o vídeo foi gravado e editado por um youtuber do Paquistão que até ensina como fez o truque usando recursos de edição.

Um especialista do Amapá ouvido pelo portal explicou que o vídeo foi muito bem produzido, mas existem falhas.

“Devido à baixa qualidade não é perceptível a utilização de métodos de mesclarem na imagem, porém, ao observar quadro a quadro próximo ao final do vídeo percebe-se imagens sobreposta, quadro com luz na qual é possível ver parte do caminhão e um pouco mais afastado o mesmo não é visível”, explicou o editor de vídeos Antônio Batista Junior, responsável pela edição do SNTV.

Antônio Júnior destacou que vídeos como esse conseguem viralizar facilmente porque são de baixa qualidade.

“Eles usam vídeos com baixa qualidade justamente pra dar essa sensação de que o vídeo é real”, explicou.