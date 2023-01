Definida data do sorteio de R$ 100 mil em vales-compras

Promoção ocorre em supermercados, atacadões e mini-boxes de Macapá, Santana, Porto Grande e Tartarugalzinho.

O Governo do Amapá definiu a data do sorteio que vai premiar consumidores de produtos regionais com 100 vales-compras no valor de R$ 1 mil cada, totalizando R$ 100 mil.

A promoção é uma estratégia da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá) em parceria com a Associação Amapaense de Supermercados (Amaps) para incentivar a venda de produtos regionais e aquecer o setor econômico neste início de ano.

Intitulada “É do Amapá, é da Nossa Gente”, a campanha iniciou no dia 1º de dezembro de 2022 e segue durante o mês de janeiro em supermercados, atacadões e mini-boxes de Macapá, Santana, Porto Grande e Tartarugalzinho.

A cada R$ 100 em compras contendo quatro produtos com o Selo Amapá, o consumidor terá direito a um cupom para participar da promoção.

O sorteio acontece no dia 30 de janeiro, a partir das 17h, no auditório da Amaps, na Avenida General Gurjão, 259, Centro, com livre acesso aos interessados.

Há uma variedade de itens certificados no mercado amapaense, como café, temperos, farinha de trigo, tapioca, feijão, palmito, sorvetes, iogurtes, picolés e outros. A meta é sensibilizar o consumidor a priorizar os itens genuinamente amapaenses.

Como participar

A cada R$ 100 em compras contendo 4 itens certificados, o cliente recebe um cumpom, que deve ser preenchido com nome, RG ou CPF, telefone, endereço completo e responder à pergunta “Qual a Associação amapaense que valoriza os produtos certificados pelo Selo Amapá?”, como resposta a palavra “Amaps” e, em seguida, depositar na urna.