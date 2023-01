Deputada do Amapá apaga postagem que exaltava vandalismo e se defende

Sílvia Waiãpi tinha compartilhado vídeo de uma manifestante que participou da invasão ao Congresso Nacional

Por SELES NAFES

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) apagou de suas redes sociais o vídeo gravado por uma manifestante bolsonarista durante a invasão e vandalismo no Congresso Nacional. A parlamentar tinha exaltado os atos golpistas em Brasília, neste domingo (8), afirmando também que o “povo estava insatisfeito com o governo vermelho”

Numa nota também postada nas redes sociais, Silvia se disse espantada com os também deputados federais Josenildo Abrantes e Dorinaldo Malafaia, ambos do PDT, que anunciaram a decisão de denunciar a parlamentar no Conselho de Ética da Câmara, tão logo tomem posse no dia 1º de fevereiro.

“Esclareço aos nobres deputados eleitos que sequer estou em Brasília e que não participei de qualquer frente dessas ações. Esclareço que estou no Rio de Janeiro desde o dia 22/12/2022, ocasião que passei Natal e Ano Novo em visita aos meus filhos e netos”, comentou.

Silvia garantiu ter visto com preocupação o que ocorreu em Brasília, e usou o mesmo discurso bolsonarista padronizado.

“Faço minhas as palavras do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, e entendo que manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredação e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de ontem, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, escreveu.

Silvia assegurou que defende a Constituição Federal e a harmonia entre os poderes.

“Desta forma, deixo a critério dos deputados eleitos Dorinaldo Malafaia e Josenildo Abrantes em provar a minha participação em tais atos, afinal o ônus da prova cabe a quem acusa”.