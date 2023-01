Deputados do Amapá apoiarão reeleição de Lira

A partir da esquerda na foto, parte da bancada federal do Amapá

Por SELES NAFES

Nesta sexta-feira (20), a Professora Goreth (PDT-AP) foi a primeira parlamentar do Amapá a anunciar publicamente o apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL). No entanto, o Portal SN confirmou que toda a bancada federal de deputados está inclinada a apoiar a recondução.

“O presidente Lira é muito aberto ao diálogo e sabe escutar. Essa é uma característica essencial para quem está à frente do legislativo, por isso o meu compromisso com a sua reeleição,” justificou a parlamentar.

Professora Goreth assumirá o primeiro mandato como deputada federal, depois de uma temporada de seis anos como secretária de Educação do Amapá nos últimos dois mandatos de Waldez Góes como governador.

Ela teve um encontro com o presidente Arthur Lira na semana passada, quando explicou as áreas em que pretende atuar como deputada.

Além de Goreth, serão empossados no dia 1º os deputados:

Silvia Waiãpi (PL)

Dr. Púpio

Josenildo Abrantes (PDT)

Dorinaldo Malafaia (PDT)

Acácio Favacho (MDB)

Sonize Barbosa (PL)

Vinícius Gurgel (PL)

Os 513 deputados federais serão empossados às 10h, e por volta das 16h30 iniciarão a votação.