Desconhecido é assassinado com 21 facadas em beco escuro

Crime o ocorreu atrás do habitacional Açucena, no Bairro Cuba de Asfalto, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 a 28 anos, foi assassinado com 21 facadas na primeira hora madrugada deste domingo (23), na zona sul de Macapá.

O corpo da vítima foi achado todo ensanguentado, caído em beco da Rua Antônio Ferreira de Jesus que passa por trás do habitacional Açucena, no Bairro Cuba de Asfalto. A vítima estava vestida de calça jeans, um sapato branco e azul, e uma camisa cinza.

O local foi isolado pela Polícia Militar do Amapá. As Polícias Civil e Científica foram acionadas.

Moradores da região não souberam informar o que aconteceu. A versão compartilhada em grupos de WhatsApp, de que o rapaz teria sido morto após cometer um roubo no bairro, não foi confirmada pelo delegado Paulo Morais, da Homicídios, que investiga o caso.

Ele apurou que teria ocorrido uma bebedeira horas antes, próximo à cena do crime, na pracinha do habitacional, e a suspeita é que a vítima seria um catador de latinhas, possivelmente envolvido em alguma briga no local.

“Acreditamos que durante essa festa mais cedo ocorreu algum tipo de desentendimento e acabou que mataram ele. Percebe-se, pela quantidade de facadas, que foi um crime praticado com muita ira. Vamos aguardar a Politec confirmar a identidade da vítima ”, ponderou o delegado.