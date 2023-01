Desesperado, marido pede ajuda para tratar esposa em crise de pânico

Sem ter a quem recorrer, editor de vídeo freelancer compartilha situação da mulher nas redes sociais e pede ajuda.

Por ANDRÉ ZUMBI

O editor de vídeo freelancer, Jeferson Marques, de 33 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao revelar o drama vivido pela esposa, Natalice Correa Camarão, de 25 anos, com transtornos mentais desde a morte do pai há alguns meses.

Em alto grau de crise, ela já tentou tirar a própria vida duas vezes. O marido diz que não tem mais como custear o tratamento com psiquiatra e medicações, por isso, pediu ajuda na web.

Jeferson é casado com Natalice há 10 anos. Eles têm um filho de 6 anos. A família divide a casa com a mãe dele e um tio, no Bairro Nova União, no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Há um mês, ele não consegue mais trabalhar porque, devido ao curto espaço entre uma crise e outra, e a necessidade de cuidar do filho, foi obrigado a deixar de pegar serviços. O dinheiro do último trabalho usou para comprar medicação e pagar uma psicóloga. Veja o relato nas redes:

A vida da família mudou de ponta cabeça depois que Natalice resolveu buscar o pai que estava doente e sem cuidados apropriados em Breves, cidade paraense, no ano passado. O patriarca ficou internado cerca de um mês no hospital de Santana em estado crítico. Ela tinha que se desdobrar para passar a noite e o dia com ele. O homem não resistiu e faleceu no dia 26 de agosto de 2022.

Natalice, que era filha única, voltou a Breves depois de receber a ligação da tia informando que o irmão tinha alguns terrenos no município e que ela precisava voltar para resolver a questão.

“Lá, ela começou a chorar e passou a sentir dores no braço, no peito, mas a gente não sabia o que era. Quando ela vendeu o terreno, passou a ser ameaçada de morte pelos tios. Tivemos que ficar escondidos até o dia de viajarmos de volta pra cá”, narrou Jeferson.

Segundo ele, o valor arrecadado com a venda dos terrenos foi de R$ 20 mil. Com o dinheiro, decidiram ampliar a casa onde moram em Santana e ajudar um parente com o valor de R$ 3 mil.

Depois da reforma do imóvel, ainda em 2022, Natalice passou a tremer e a chorar sem motivo aparente. Os sintomas assustaram o marido, que decidiu levá-la ao hospital da cidade. Ela recebeu calmantes e foi liberada.

Duas semanas se passaram, as crises foram aumentando e os medicamentos não davam mais conta, até que a mulher foi encaminhada para o psiquiatra. Mas antes das consultas, Natalice ainda tentou contra a própria vida por duas vezes, segundo Jeferson.

“Ele (psiquiatra) disse ela tinha ansiedade, fobia e estava desenvolvendo uma depressão bem grave, que foi o que levou ela a tentar tirar a própria vida”, explicou Jeferson.

Ele acredita que os episódios de ameaças dos tios, a morte do pai e os traumas de infância vindo à tona desencadearam a crise.

“Ela foi criada pela avó porque a mãe tinha problemas mentais. Era aquele tipo de criança criada com um e com outro. Criada no meio dos tios. Acho que juntou tudo e ela não resistiu”, opina.

Ele teme que o filho possa estar desenvolvendo alguma doença mental também em razão da criança presenciar todos os episódios de crise da mãe.

“Eu percebo que ele fica tremendo enquanto dorme e ele não era assim”, detalha.

Agora Jeferson corre contra o tempo para salvar a saúde mental da esposa. Ele precisa de ajuda para custear os remédios e as consultas com psiquiatra para tirá-la da crise e, assim, poder voltar a trabalhar.

O editor acredita que ela precise de medicamentos mais fortes, porque os atuais não estão resolvendo mais. Para ajudar as pessoas podem entrar em contato pelo número (96) 99135-3742.