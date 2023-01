Detento conversa com assassino antes de ser morto

O crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento do Iapen que estava em liberdade condicional foi morto com tiros na cabeça, na tarde desta terça-feira (17). O crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Max dos Santos Barros, de 40 anos, foi baleado na Travessa Stélio de Oliveira, esquina com a Rua Adálvaro Cavalcante, no Bairro Nova Brasília.

Militares do 4º Batalhão ainda buscam por informações referente à dinâmica e à autoria do crime, mas a polícia acredita que a execução esteja relacionada à guerra entre organizações criminosas.

Condenado a 19 anos e três meses de reclusão pelo crime de homicídio, Max dos Santos já estava no regime aberto domiciliar.

O detento seguia de bicicleta quando foi baleado. Testemunhas disseram que ele parou na rua e conversou por pelo menos 5 minutos com o autor dos disparos, que também estava noutra bicicleta.

A perícia confirmou 5 tiros, sendo 2 nas costas, 2 na cabeça e 1 no braço esquerdo.