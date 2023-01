Dupla suspeita de executar detento horas antes morre em tiroteio com o Bope

Caso ocorreu nesta madrugada, no Bairro Paraíso, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um confronto com militares do Bope terminou com dois homens mortos na madrugada desta quarta-feira (18), no Bairro Paraíso, em Santana, município a 17 km de Macapá.

A troca de tiros ocorreu por volta de 1h, na Avenida 15 de Novembro com a Rua Garrastazu Médici, e envolveu o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro/Bope).

Até o momento, apenas Bruno Manoel de Melo, de 22 anos, foi identificado. Ele residia em Macapá e era detento do regime aberto domiciliar. Respondia pelo crime de roubo qualificado. Com os criminosos, foram encontrados dois revólveres, um de calibre 38 e outro de calibre 32.

Os policiais informaram que estavam em patrulhamento pela região quando avistaram os suspeitos em frente a uma quitinete.

Quando os militares se aproximaram, os suspeitos correram da abordagem e passaram a disparar contra a patrulha. No revide, a dupla foi atingida.

Ao fim da ocorrência, populares disseram à polícia que os criminosos estariam envolvidos na morte de Max dos Santos Barros, de 40 anos, detento do regime aberto domiciliar, condenado a 19 anos por homicídio.

Ele foi morto na Travessa Stélio de Oliveira, esquina com a Rua Adálvaro Cavalcante, no Bairro Nova Brasília, com 5 tiros: 2 nas costas, 2 na cabeça e 1 no braço esquerdo.