Durante posse, Clécio fala sobre indicação de delegado de MG para a Sejusp

GOVERNO DO AMAPÁ

Posse dos novos gestores aconteceu no Palácio do Setentrião.

Por ANDRÉ ZUMBI

O governador Clécio Luís (SD) anunciou, na manhã desta sexta-feira (20), mais três nomes que irão compor sua gestão. Na mesma cerimônia, ele falou sobre a tentativa de nomear um delegado de Minas Gerais para a pasta de Segurança Pública do Amapá.

O governador ressaltou novamente que as escolhas têm como base os critérios profissional, técnico e político. Sobre ter recuado da decisão e de priorizar profissionais do estado para a pasta da segurança, afirmou que além do delegado, já consultou outros nomes.

“Na verdade, não é pensar em alguém daqui ou de fora. É querer achar um nome melhor que possa deixar uma contribuição e integrar todas as forças de segurança do estado. Eu ainda não fechei a decisão”, frisou.

Justificou ainda que não há dificuldade de encontrar nomes para a pasta, no estado. Considerou que ao escolher o novo gestor, a prioridade será manter o nível de investimento que vem acontecendo.

“Continuar com investimentos com novas delegacias, viaturas, equipamentos e avançar ainda mais. Não há dificuldade em encontrar nomes, muito pelo contrário”, assegurou.

Os nomeados de hoje assumem a Secretarias do Estado da Pesca, a Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Amapá em Brasília, e a Agência Amapá de Desenvolvimento Econômico.

“Os três juntam-se aos demais já nomeados para o setor econômico, para construir uma força tarefa em prol do desenvolvimento econômico do Amapá”, enfatizou o governador.

Veja quem são os novos gestores:

José Raimundo de Oliveira Cordeiro – Secretaria de Estado da Pesca

É bacharel em Direito e pós-graduando em Recursos Pesqueiros e Piscicultura. Foi coordenador de Políticas e Normas Ambientais e chefe de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente do Amapá.

Asiel Leite Araújo – Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Amapá em Brasília

É especialista em projetos estruturantes para captação de recursos do Orçamento Federal. É analista de carreira do Ministério das Cidades, foi diretor da Agência de Desenvolvimento do Amapá e Secretário de Relações Governamentais em Brasília do município de Macapá.

Jurandil dos Santos Juarez – Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá

É economista especializado em Planejamento Governamental e Orçamento. Foi vereador de Macapá por dois mandatos e foi deputado federal pelo Amapá por dois mandatos também. Foi secretário de Estado de Finanças; secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração; e secretário de Planejamento, Orçamento e Tesouro do Estado do Amapá.