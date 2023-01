“É só aponta do iceberg”, diz secretário sobre 1 mil toneladas de lixo em ressaca

Área fica localizada no Bairro Jesus de Nazaré, próximo ao aeroporto de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Após a saída das famílias que ocupavam a área de ressaca no Bairro Jesus de Nazaré, próximo ao Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, região central de Macapá, a prefeitura iniciou uma limpeza no canal, que ajudará a evitar alagamentos na cidade.

Desde o início dos trabalhos, na quinta-feira (26), já foram retiradas mais de 80 toneladas de lixo, mas a previsão é muito maior: 1 mil toneladas de entulhos, calcula o secretário de Zeladoria Urbana, Helson Freitas.

Ele explica que o Canal do Jandiá possui extensão de 4 quilômetros. Inicia no porto do Jandiá, no Bairro Cidade Nova, corta os bairros São Lázaro e Jesus de Nazaré, e deságua no Bairro Central, às proximidades da Avenida FAB. O perímetro que passa por limpeza fica situado ao final da Avenida Ana Neri, no Jesus de Nazaré.

“Isso é só aponta do iceberg, porque com o assoreamento todo esse resíduo decanta e fica na parte de baixo do canal. São décadas de acúmulo, a conta chegou, e chegou há muito tempo. Toda a região sofre a consequência do período invernoso”, afirmou o secretário.

Ele explicou que para o início do trabalho foi montada uma operação que começou com o deslocamento, por terra, da balsa de 30 toneladas do município de Santana, a 17 quilômetros da capital. Ela é usada como base para a escavadeira de 20 toneladas que faz a retirada de todo o lixo do local.

Boa parte do entulho é proveniente dos restos das casas que foram retiradas. Segundo Freitas, eles formam uma espécie de barreira de contenção, por isso toda a vegetação e outros lixos param neles, o que dificulta a passagem da água.

“É desafiador. Estamos encarando de frente o problema. Macapá precisa de uma intervenção de macrodrenagem e isso demanda recursos da ordem de mais de um bilhão de reais, e todos os poderes tem que atentar para isso. O prefeito tem buscado isso com os legisladores e feito a sua parte”, considerou o secretário.

A previsão para o término dos trabalhos era de 90 dias, mas Freitas acredita que esse período se estenda por mais tempo por causa da quantidade de resíduos que aparece a cada manobra da escavadeira.