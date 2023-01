Em 20 dias, 60 celulares foram achados em celas do Iapen

Sejusp reforça apreensão e investigação de celulares encontrados na cadeia do Amapá.

Da REDAÇÃO

Balanço da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou que nos 20 primeiros dias de janeiro, mais de 60 celulares foram apreendidos em operações dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Na última apreensão, ocorrida na sexta-feira (20), mais seis celulares foram encontrados em um dos pavilhões que abriga mais de 300 internos sentenciados.

A ação da Sejusp aconteceu por meio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM), através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Polícia Penal, Grupo Tático Prisional (GTP) e Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP).

Em paralelo à ação da Sejusp, da última sexta-feira, durante uma revista de rotina feita pelos policiais penais, foram encontrados mais sete aparelhos celulares no Anexo do Iapen, cela que abriga internos do regime semiaberto.

Somando as investidas da Sejusp, e o trabalho dos policiais penais, somente nestes primeiros dias de janeiro foram 65 celulares retirados de lideranças criminosas que, supostamente estariam comandando homicídios com características de execução no estado, de dentro da penitenciária. Todos os aparelhos estão sob investigação da Polícia Federal.