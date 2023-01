Em condomínio de Macapá, traficante morre em troca de tiros com a PM

Confronto ocorreu em residencial particular na Rodovia Josmar Chaves, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foragido e apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na zona sul de Macapá morreu em confronto com a Polícia Militar do Amapá na manhã desta sexta-feira (13).

Lucas Moraes Pelaes, conhecido como Téo, de 28 anos, estava escondido no condomínio Parque Felicitá, localizado na Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá.

Segundo a PM, ele resistiu à prisão e trocou tiros com militares do Batalhão de Força Tática dentro de um dos apartamentos do residencial, onde moram famílias de classe média de Macapá.

De acordo com o capitão Alanjocer Lopes, porta voz do BFT, Téo recebeu os policiais a tiros. Os militares reagiram e acertaram o criminoso, que estava com mandado de prisão em aberto.

Segundo o oficial, o traficante era a principal liderança de uma facção no Conjunto Mucajá – habitacional popular no Bairro Beirol, zona sul.

Ele respondia a mais de 20 processos pelos crimes de tráfico homicídio, roubos e tráfico de drogas.