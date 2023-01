Em fuga alucinada, assaltantes morrem em confronto com a PM

Criminosos haviam acabado de assaltar um restaurante quando foram abordados por uma viatura

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos que estavam num carro roubado morreram baleados numa intervenção do 6º Batalhão da PM, no início da madrugada deste sábado (28). A dupla foi reconhecida como autora de um assalto a um restaurante localizado na Rua Leopoldo Machado, que tinha acontecido horas antes.

O confronto entre a polícia e os bandidos ocorreu por volta da 1h20, no Bairro do Laguinho, região central de Macapá. Jardel Mendes de Souza, de 23 anos, morreu no local do confronto. Ele tinha passagens por furto e tráfico de drogas, e estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O comparsa dele, Igor Gustavo Santos Souza, de 28 anos, estava em liberdade com restrição de horário. Ele respondia pelo crime de roubo, e foi socorrido pelos bombeiros. O óbito dele foi confirmado no Hospital de Emergência de Macapá.

Com eles, foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e outro calibre 357.

Alta velocidade

De acordo com a PM, após o roubo ao restaurante, o veículo utilizado pela dupla foi localizado em alta velocidade no cruzamento da Avenida Fab com a Rua Hamilton Silva.

Os militares tentaram a abordagem acionando os sinais sonoros e luminosos, porém, tiros foram disparados contra a viatura e o motorista passou a avançar sinais.

Foi pedido apoio de outras viaturas e a fuga alucinada terminou no cruzamento da Rua São José com a Avenida José Tupinambá. Lá, o carro dos bandidos rodopiou e eles tentaram fugir a pé, atirando novamente em direção aos policiais. Houve revide e, ao fim, eles foram atingidos.

Segundo a PM, o carro havia sido tomado outro assalto um dia antes.

No caso do assalto ao restaurante horas antes, o dono do estabelecimento reconheceu os assaltantes, ainda apresentou imagens de câmeras de segurança onde eles aparecem cometendo o roubo.