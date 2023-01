Em Macapá, bolsonaristas deixam acampamento desapontados

Desocupação pela PM começou na madrugada desta segunda (9), após 70 dias em frente ao quartel do Exército

Por ANDRÉ ZUMBI

A Polícia Militar do Amapá vem cumprindo desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (9) a retirada dos manifestantes que não aceitam o resultado das últimas eleições no Brasil. Eles estavam há 70 dias em frente do quartel do Exército, localizado no Bairro Alvorada, em Macapá, pedindo uma intervenção militar no país.

A PM cumpre a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, publicada na noite de domingo (8), após os atos de vandalismo no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF.

O tenente coronel da PM João Paulo, oficial responsável pela desocupação, informou ao Portal SelesNafes.Com que não houve resistência por parte dos manifestantes. Um caminhão foi colocado à disposição deles para fazer o transporte dos materiais que estavam no local.

“Os manifestantes já estavam cientes da determinação judicial e de modo pacífico mesmo. A PM só chegou e informou a eles e eles estão se retirando sem maiores transtornos”, informou o policial.

A reportagem tentou ouvir alguns dos membros da manifestação, mas eles se recusaram a dar entrevistas. Era visível no semblante de todos que estavam desmontando o acampamento a sensação de desapontamento. Mas foi possível ouvir eles conversando entre si afirmando que as ações em Brasília teriam sido um ato isolado de manifestantes de esquerda infiltrados no movimento.

Além de ordenar a retirada dos acampamentos da frente dos quartéis, Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por 3 meses.

O governador Clécio Luís está reunido com representantes de órgãos de segurança no Palácio do Setentrião desde o início desta manhã, fazendo o diagnóstico da situação no Estado.