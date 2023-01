Em Santana, Bala repassa área a entidades de pacientes oncológicos e autismo

As associações de Pais e Amigos dos Autistas e do Amor receberam lotes

Da Redação

Entidades que reúnem parentes e pacientes oncológicos e com TEA (autismo) poderão ter suas sedes em uma área própria. Os lotes foram repassados ontem (9) pelo prefeito de Santana, Bala Rocha (PP).

Cada lote possui 750 metros quadrados, e estão localizados no Loteamento Acquaville Tambaqui. Foram beneficiadas as associações de Pais e Amigos dos Autistas, e do Amor (oncológicos). A ideia é permitir que as entidades ocupem as terras, enquanto a prefeitura não constrói as sedes das associações.

A Associação de Pais e Amigos Autistas existe desde 2015 e atende 350 crianças com a ajuda de 12 voluntários. A Associação do Amor foi criada em 2019.

Representantes de pacientes participaram da cerimônia de doação dos lotes.

“Meu filho foi diagnosticado ainda criança com autismo. De lá pra cá são constantemente terapias para ajudar no desenvolvimento. Ele é uma criança amável e claro, muito amado por todos nós. Eu fico feliz em ver que a gestão do Prefeito Bala Rocha se preocupa com esta causa, e tantas outras que precisam deste olhar de gestor”, avaliou Lucrécia Santos, mãe de Samuel, de 13 anos, com TEA.

“Assumimos a prefeitura de Santana com compromisso de olhar todos os setores. Sei da luta que cada associação tem diariamente, não somente as duas que hoje estão sendo beneficiadas, mas tantas outras que estão em suas atividades”, comentou o prefeito.

Ainda durante a cerimônia, houve 1 minuto de silêncio para homenagear as vítimas que morreram de câncer.

“Essa associação surgiu por meio da dor, perdas de pessoas que tanto amávamos. Só sabem a necessidade da urgência de um tratamento oncológico quem perdeu alguém para essa doença tão traiçoeira. O câncer tem pressa! O câncer não espera!”, ressaltou o presidente da Associação do Amor, professor Nelson.