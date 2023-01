Acompanhe a análise de II Crônicas 15

Bom dia! Não devemos esquecer do passado, pois é ele que nos amadurece para enfrentar as batalhas do dia a dia, e as que virão. Há um ditado que diz: “esquecer do passado é andar no escuro”. Existe personagem narrado na Bíblia que esqueceu seu passado e encerrou sua carreira como um rei derrotado, Asa (de Judá). Ouça a análise de II Crônicas 15 e tenha uma ótima terça-feira (31) com o nosso Senhor Jesus!