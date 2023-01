Estado corre para concluir deck do Curiaú antes da chuva piorar

Nova estrutura terá espaço adequado de banho para crianças. Local já foi cartão postal de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O deck que está sendo revitalizado no balneário do Quilombo do Curiáu, em Macapá, trouxe de volta a esperança de dias melhores para o turismo e comerciantes que atuam com a venda de comidas e bebidas no local.

No entanto, a conclusão do empreendimento está atrasada. As obras, que antes estavam programadas para terminarem em 30 de novembro de 2022, agora têm previsão para findar no mês de março.

A estrutura velha já está praticamente toda substituída. Restaram algumas estacas de madeira do antigo deck, além dos quiosques. As pequenas malocas de madeira que estavam completamente deterioradas e servindo de casa para maribondos também foram retiradas e deram lugar a estruturas mais reforçadas e maiores.

O microempresário Marcelino Ramos, de 65 anos, tem um bar ao lado do deck. Ele está animado com a reforma, mas desconfia que ela possa atrasar por conta do período chuvoso e maré alta. A água do balneário já começou a subir.

“Tem uma parte, aí debaixo, que eles não conseguiram terminar porque a água começou a subir. Mas quando ficar pronto, as coisas vão melhorar muito, com certeza”, considerou.

Tereza de Assis, de 40 anos, é moradora do quilombo. Ela também está otimista e opina que o novo deck dará ‘uma outra cara’ para aquela parte da comunidade.

“Com certeza vai melhorar por aqui. Antigamente, quando tava tudo velho, os moleques vinham aí pra bagunçar, beber”, denunciou.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá (Seinf) informou que as obras de reforma e ampliação do deck estão com quase 80% dos serviços concluídos.