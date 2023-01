Estado faz compra emergencial de medicamentos para câncer

São 11 mil unidades de remédios destinados aos pacientes que fazem tratamento oncológico em Macapá.

O Amapá fez uma compra emergencial de medicamentos para pacientes com câncer que fazem tratamento na Unidade de Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), situada dentro do Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá.

A aquisição, ocorrida na segunda-feira (9), tem na listagem 20 itens como hidroxiureia 500 mg, sunitinibe malato de 50 mg e melfalano de 2 mg. Além desses comprimidos, foram adquiridos também seringas e medicamentos de uso oral.

Esses medicamentos antineoplásicos e adjuvantes terapêuticos auxiliam no tratamento de câncer, atuando em nível celular. Muitos são usados exclusivamente para a administração da quimioterapia e radioterapia dos pacientes no Amapá.

Nas próximas semanas, o fornecedor deve realizar a entrega total dos medicamentos, que corresponde a 35% do previsto no contrato.

