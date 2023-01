Estética automotiva: lavador de carros em domicílio é exemplo de garra

Nascido em Alenquer (PA), jovem de 30 anos conquistou a confiança de moradores de um condomínio na zona oeste

Por SELES NAFES

Um mestre de obras nascido no interior do Maranhão, e que morou em Macapá durante muitos anos, costumava dizer uma frase que pode ser usada como um mantra por quem costuma se lamentar das dificuldades do dia a dia: “a vida é dura pra cabra mole!”. Braulino, que ouviu isso na mocidade, queria dizer que os desafios só podem ser superados se o “cabra” tiver garra e perseverança, como é o caso do lavador de carros Jecson Picanço de Oliveira, de 30 anos.

Todos os dias, “Jeck” sai de casa no Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, em direção a um condomínio da zona oeste de Macapá. A travessia de uma ponta a outra da capital é longa, e ele para levar o aspirador de pó, lava-jato, produtos, pincéis, escovas e outros materiais de limpeza necessários para a higienização dos carros. Para carregar tanta bagagem, ele precisa contar com a ajuda de um amigo que tem um carro.

“Depois a gente se acerta”, resume ele com bom humor.

Há 3 anos, Jeck lava automóveis em domicílio, mas a atividade só se intensificou durante a pandemia de covid-19, quando os serviços de entrega e home-office se fortaleceram. A pandemia arrefeceu, mas o lavador conseguiu manter a maioria dos clientes.

Jack começou a trabalhar num condomínio da zona oeste por convite de um morador, e foi conquistando a confiança dos vizinhos.

Difícil é encontrar uma vaga para lavar o carro com ele no fim de semana. As vezes o trabalho exaustivo entra pela noite, aos sábados, domingos e feriados. Nos dias de semanas, os clientes são em menor quantidade, mas sempre há serviço.

Antes de enveredar pelo atendimento porta em porta, Jeck trabalhou numa estética automotiva de Macapá durante 7 anos, onde aprendeu as manhas que deixam os carros brilhantes e cheirosos.

“Eu não paro. Agora estou fazendo um curso pela internet para aprender a administrar a despesa e o lucro”, revela.

Em 2023, os planos de Jeck, que nasceu em Alenquer (PA), são de alugar um ponto na zona oeste, mas sem esquecer os fiéis clientes, que pagam valores entre R$ 50 (carros de passeio) e R$ 70 (picapes e SUVs grandes). Todas as lavagens incluem o polimento com cera.

Quem quiser conhecer o trabalho de estética automotiva do Jeck pode visitar o Facebook dele, ou fazer contato direto pelo 98123-4785. Ele também atende em outros bairros.