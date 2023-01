Ex-detento é baleado na cabeça

Crime ocorreu no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi ferido gravemente por atiradores ainda desconhecidos, na noite desta quarta-feira.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o crime ocorreu por volta de 18h30, no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá, quando a vítima caminhava em direção a sua casa após deixar o local de trabalho.

Joel de Abreu Rocha, de 27 anos, foi surpreendido pelos infratores na entrada da ponte do Canal das Pedrinhas.

Quando a equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá chegou no local, ele já havia sido levado por meio próprios ao Hospital de Emergência do Centro.

No HE, parentes informaram que os tiros atingiram cabeça, pescoço e peito. Ele segue internado na unidade. O estado de saúde dele não foi informado pela equipe médica.

De acordo com a PM, Joel tem passagem pelo Iapen por tráfico de drogas.