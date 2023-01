Ex-detento é morto e corregedoria da PM apura ocorrência

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Caso ocorreu em Calçoene, no fim da festa de réveillon da cidade

Por SELES NAFES

Uma ocorrência que deveria ser corriqueira fugiu do controle e terminou com a morte de um ex-detento do Iapen no município de Calçoene, a 370 km de Macapá. O suspeito foi morto pela guarnição do 12º BPM e o caso agora é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Um vídeo mostra que o homem de 25 anos estava aparentemente desarmado.

A confusão aconteceu no local onde a havia a festa de réveillon realizada pela prefeitura de Calçoene, por volta das 6h do dia 1º (domingo).

A informação repassada aos policiais era a de que um homem violento estava ameaçando com um pedaço de vidro o DJ que tinha anunciado o fim da festa.

De acordo com a versão dos policiais, quando eles chegaram ao local reconheceram Mayco Douglas Luz Silva, 25 anos, um ex-detento com passagem por homicídio e conhecido na cidade por outras atitudes violentas com policiais.

Na ocorrência, os policiais dizem que tentaram dialogar com Maycon, que teria tentado retirar a arma de um dos policiais. Ele teria sido atingido com dois disparos de arma de choque e depois houve um disparo de arma de fogo no chão, como advertência.

De acordo com os policiais, como ele continuava avançando sobre a equipe, foi necessário usar munição letal. Um vídeo gravado por um morador mostra Mayco caminhando desarmado em direção à guarnição, que abre fogo. Os tiros parecem sair da arma da policial feminina. Mayco cai e começa uma confusão.

Mayco foi levado para o hospital de Calçoene num carro particular. Após a morte ter sido confirmada pela equipe médica, a unidade de saúde e a viatura da PM foram depredadas por familiares e moradores.

Em menor número, a equipe da PM precisou sair do local.

Os policiais prestaram depoimento na corregedoria ainda em Calçoene. Procurado pelo Portal SelesNafes.Com, o capitão Takada, chefe da Corregedoria da PM do Amapá, informou que o inquérito está sendo conduzido pelo capitão Cecílio, comandante do destacamento de Calçoene.

O corregedor disse que normalmente, em casos como esse, os policiais são afastados do trabalho ostensivo enquanto durar o inquérito, mas ele não soube afirmar se isso já ocorreu.