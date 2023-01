Faccionado com longa ficha criminal morre em confronto com a PM

Troca de tiros ocorreu no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A carreira de crimes do assaltante faccionado Kayke Nascimento Fonseca, o KN, de 19 anos, chegou ao fim. Ele morreu na noite de sexta-feira (19) durante um confronto com militares do 1º Batalhão da PM do Amapá, no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

O comparsa de KN levou um tiro em uma das pernas e foi apreendido. Ele tem 16 anos e algumas passagens por atos infracionais, uma delas por roubo e outra por porte de arma de fogo.

Os policiais relataram que patrulhavam a região quando tentaram abordar a dupla que seguia em atitude suspeita numa bicicleta. Mas, eles teriam reagido, sacaram armas e houve a necessidade do revide.

Ainda segundo a PM, KN disparou duas vezes contra a patrulha, mas a arma cromada que ele portava falhou, nela, os peritos encontraram 5 munições, sendo duas percutidas, duas intactas e uma deflagrada. Já com o adolescente infrator, que foi baleado em uma das pernas, foi achado um simulacro.

Apesar da pouca idade, KN era contumaz na prática de roubos, inclusive, quando menor, foi apreendido após se envolver numa troca de tiros com a PM, na ocorrência, um dos comparsas dele morreu.

Nas redes sociais, uma foto chama atenção, KN aparece ao lado da assaltante Jacimara, morta em troca de tiros com o Bope.