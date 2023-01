Festival de samba de enredo tem 3 campeãs

Boêmios, Maracatu e Piratas da Batucada, todas de Macapá, tiraram a nota máxima.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Três agremiações carnavalescas de Macapá empataram no 1º lugar no Festival de Samba de Enredo promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) este ano.

No final, da acirrada disputa entre as 10 escolas de samba do Amapá Boêmios, Maracatu e Piratas da Batucada, obtiveram nota máxima (90 pontos) pela avaliação dos jurados. Elas levaram nota 10 em todos os quesitos foram consagradas campeãs do Festival de Samba Enredo 2023.

Este ano foi a segunda vez que a Liesap realizou o Festival de Bateria dentro da programação oficial do Carnaval. Cada Bateria levou para o palco o mínimo de 20 e o máximo de 30 ritmistas e mostraram um pouco do que estão preparando para o Desfile das Escolas de Samba, que irá ocorrer no Sambódromo nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Quatro agremiações empataram em primeiro lugar como as melhores baterias do estado do Amapá: Imperial (Império da Zona Norte); Pororoca (Boêmios do Laguinho); Surfista (Maracatu) e a Majestosa (Piratas da Batucada). Confira a colocação das agremiações:

Samba de Enredo

1º Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho

1º Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela

1º Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada

2º Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade

3º Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados

Bateria

1º Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho

1º Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela

1º Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada

1º Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte

2º Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo

2º Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade

2º Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados

3º Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal.