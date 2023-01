Filha de agricultores é a 1ª amapaense a nascer em 2023

Olívio nasceu saudável às 00h08 do dia 1º

Compartilhamentos

Da Redação

Uma filha de agricultores foi a primeira amapaense a nascer em 2023, oficialmente. De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa), o parto ocorreu na Maternidade Mãe Luzia às 00h08 deste domingo (1º).

Olívia é filha da agricultora Maira do Rosário, que já tinha outros dois filhos. A primeira amapaense de 2023 nasceu de parto natural, com 3,2 quilos e 46 centímetros.

A família é de Itaubal do Piririm, município a 160 km de Macapá.

“Eu já sou mãe de dois meninos, e meu sonho era ter uma menina. Mesmo não sendo planejada quando descobri que teria a Olívia o coração se encheu de felicidade”, revelou.

A mãe ganhou um enxoval da equipe do hospital como presente de ano novo, contendo fraldas, roupinhas, sapatinhos, material de higiene e banheira.

“Já é tradição da maternidade homenagear o primeiro bebê do ano com produtos que elas vão precisar nesse início de vida. O gesto é muito importante e ajuda a mulher se sentir mais valorizada e fazendo com que a estadia na maternidade seja mais agradável e humanizada para mãe e filha”, disse a nova secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.