Filha de jovens de 18 e 14 anos, bebê de 2 meses é achada morta em casa

Caso ocorreu numa região de pontes do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma bebê de dois meses morreu numa rede enquanto dormia com o pai, dentro da casa onde morava, localizada numa região de pontes do Bairro Zerão, com acesso pela Avenida Ivaldo Veras, zona sul de Macapá.

A criança estava desacordada e com manchas de sangue ressecado no nariz quando a mãe dela, que tem 14 anos, foi acordada na manhã de hoje (5) pelo pai, de 18 anos.

A PM foi acionada e isolou o local. Quando os militares chegaram, encontraram o corpo da menina em cima de uma cama.

Em seguida, chegaram os peritos da Polícia Científica e os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão em Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA).

Segundo uma investigadora da DERCCA, os pais relataram que antes de dormir, a mãe amamentou a criança e, após colocá-la para arrotar, entregou ao pai, que deitou com a filha em uma rede. Por volta de 7h15, ele acordou e viu o sangramento no nariz da criança. Em seguida acordou a mãe, que dormia numa cama.

Desesperados, os jovens pais pediram ajuda a uma vizinha, que chegou a realizar procedimentos de reanimação na bebê. Mas, já era tarde. Só restou acionar a polícia. O Samu confirmou o óbito.

Ainda não se sabe a real causa da morte, mas a DERCCA confirmou que abriu investigação para apurar o caso.

A menina já estava prestes a completar três meses de vida e ainda não tinha certidão de nascimento.