Fiz a perícia e o benefício está demorando: como resolver?

INSS criou um serviço chamado "acerto pós-perícia"

Compartilhamentos

Da equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

A ansiedade é sempre grande para ver o resultado da perícia e a data do benefício, não é? Mas é bem comum que mesmo com o tempo de análise vencido, não haja conclusão.

Um dos motivos é porque o INSS criou um serviço para que os segurados possam atualizar ou ajustar os seus dados. Este é o acerto pós-perícia e pode ser o causador do seu atraso.

O que é o Acerto Pós-Perícia?

O “acerto pós-perícia” é o serviço para que, caso haja informação faltante ou incompleta, você possa fazer a atualização dos dados.

Essas informações são importantes para que o resultado da perícia fique disponível e, consequentemente, o benefício seja concedido.

Com isso, se o resultado não ficou disponível às 21h do mesmo dia da perícia, você já deve ficar atento. Com a demora, será necessário realizar o procedimento através do número 135, a central do INSS.

O próprio beneficiário faz a solicitação pelo telefone e, posteriormente, no site ou aplicativo do Meu INSS estará disponível a informação de qual dado precisa de revisão.

Se liga nos documentos que são mais solicitados nesses casos:

pessoais: RG, CPF, comprovante de endereço;

do empregado: carteira de trabalho, data do último dia trabalhado (DUT);

do trabalhador rural (segurado especial): comprovação de atividade rural;

segurado facultativo e MEI: comprovantes de pagamentos, carnês do INSS.

Normalmente, a solicitação chega em até 05 dias úteis após a ligação.

Mesmo depois do Acerto Pós-Perícia não Tive Resposta. E Agora?

Essa é a pior das situações para quem precisa do benefício, não é? Pois, além de estar incapacitado, não consegue

receber o dinheiro para o seu sustento.

Nesses casos, uma alternativa é entrar com um mandado de segurança. Ou seja, uma ação proposta na justiça para proteger o direito do cidadão.

Com ele, o juiz não analisa se quem pediu o benefício tem direito a ele ou não, mas obriga o INSS a fazer a análise para que o resultado saia.