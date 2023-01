FNO: do bolo de R$ 9,1 bi, Amapá fica com fina fatia de 0,05%

Linhas de crédito para agronegócio, agricultura, infraestrutura e até financiamento estudantil, podem ser acessadas pelo Basa, em Macapá.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) disponibilizou para o Amapá R$ 455, 68 milhões em linhas de créditos para financiamentos de projetos nos setores de agricultura, infraestrutura e até financiamento estudantil

O montante, destinado ao acesso de agricultores familiares, empresários, microempreendedores e estudantes, é apenas 0,05% do total de R$ 9,1 bilhões que o FNO tem para os Estados da Região Norte em 2023.

Os projetos para acessar as linhas de financiamento podem ser apresentados na sede do Banco da Amazônia (Basa), no Centro de Macapá.

O objetivo geral do fundo é contribuir para promover, induzir e apoiar o desenvolvimento econômico e social da Região Norte, mediante a recuperação e a conservação da biodiversidade.

Em 2021, o fundo foi aplicado em cada um dos 450 municípios da Região Norte, com volume recorde de R$ 12,4 bilhões. Apesar disto, o total disponibilizado para este ano foi R$ 3,3 bilhões menor.

Para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que apoia as atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas mediante a força de trabalho do produtor rural e de sua família, o valor destinado será de R$ 911 milhões.

NESTE LINK é possível acessar o Simulador do FNO para auxiliar na decisão do crédito com a simulação de financiamentos.