Foragido é executado com tiro no olho esquerdo

Crime ocorreu no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi cercado por três homens e executado em via pública, na noite desta terça-feira (10), no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 23h, na Avenida Cabo Maurício, esquina com a Rua Dr. Braulino.

A Polícia Científica confirmou que Rodrigo Mescouto do Rosário, o Japa, de 26 anos, foi atingido por um único disparo de pistola calibre ponto 40 no olho esquerdo.

Ele foi achado pela Polícia Militar do Amapá já sem sinais vitais, caído na entrada de um beco que dá acesso a casa onde morava. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, apurou que além de um mandado de prisão em aberto, Rodrigo tinha passagens pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Segundo o delegado, a morte dele pode estar relacionada à rivalidade entre organizações criminosas.

A Polícia Civil prossegue em buscas de pistas que possam ajudar na elucidação do crime e disponibiliza o telefone (96) 9 9170 4302 para quem queira contribuir com as investigações da Delegacia de Homicídios. O denunciante não precisa revelar seu nome.