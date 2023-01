Foragido faz a própria família refém no Mucajá

As filhas e a ex-esposa foram rendidas pelo criminoso que saiu do Iapen para as festas de fim de ano de 2021

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi preso hoje (6) à tarde depois de manter a ex-esposa e filhas reféns durante duas horas, num apartamento do Conjunto Mucajá, no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

Por volta das 14h, policiais do 1º Batalhão da PM foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica no 3º andar do bloco 28 do residencial. Quando chegaram ao apartamento, Gilton Barriga Viana, de 28 anos, decidiu fazer a própria família refém para não ser preso.

De acordo com informações levantadas pelo Portal SN, ele recebeu uma licença para sair do Iapen nas festas de fim de ano de 2021, mas não se reapresentou. Hoje, ao perceber que seria preso, ele decidiu usar a família.

Além da ex-esposa, haviam mais 4 pessoas no apartamento, todas do sexo feminino, incluindo as três filhas.

“O infrator informou que estava com mandado de prisão em aberto, e alegou que, para proteger a sua vida, fez a sua ex-esposa e seus filhos reféns. Ele chegou a efetuar tiros pela janela do apartamento”, comentou o sargento Washington, do 1º BPM.

A ex-esposa não chegou a ser ferida. Gilton Barriga alegou à polícia que estava apenas fazendo uma visita à família, e que não queria machucar ninguém.

Ele acabou se entregando aos policiais do Bope por volta das 16h, quando uma das exigências dele foi atendida com a chegada da imprensa.

Ele foi preso e apresentado no Ciosp do Pacoval, de onde seguirá para o Iapen.