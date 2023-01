“Fortalecemos o estado democrático de direito”, diz Clécio sobre reunião com Lula e os Poderes

Governador do Amapá e líderes de outros estados participaram do encontro em Brasília (DF).

O governador do Amapá, Clécio Luís, afirmou que a democracia e a vontade do povo saíram fortalecidas da reunião com o presidente Lula, governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidentes do Senado e da Câmara Federal, ocorrida ontem (9), em Brasília (DF).

Líderes dos governos no Congresso, como o senador Randolfe Rodrigues (Rede), também participaram do encontro, que objetivou a união de todos os estados contra os atos antidemocráticos do domingo (8). Na reunião, os discursos defenderam a democracia e repudiaram os ataques.

“As instituições, a democracia e a vontade do povo saem fortalecidas dessa reunião. Esse encontro firmou uma espécie de solidariedade federativa. Com isso, fortalecemos o estado democrático de direito. Os símbolos da República foram violentados brutalmente. Estando aqui, vendo de perto, parece que o local foi atacado por bombas”, disse o governador Clécio Luís.

O presidente Lula afirmou que investigações foram abertas pelas instituições responsáveis, com o objetivo de identificar os financiadores dos atos golpistas em Brasília.

“Em nome de defender a democracia, não vamos ser autoritários com ninguém, mas não seremos mornos com ninguém. Vamos investigar e vamos chegar a quem financiou”, falou Lula.

Após a reunião, o grupo se deslocou até o STF, o prédio público mais depredado pelos bolsonaristas radicais.

Os ataques terroristas na Praça dos Três Poderes foram promovidos por criminosos que destruíram diversos bens do Palácio do Planalto e dos prédios do Congresso e do STF

Para o governador do Pará e presidente do Consórcio Amazônia Legal, Helder Barbalho, a união de esforços contra possíveis novos ataques é necessária para manter a pluralidade do Brasil.

“É por isso que estamos aqui, para reafirmar que o Brasil está com a democracia intacta e com os poderes constituídos cada vez mais fortes”, defendeu Barbalho.