Furto de televisão leva polícia até foragido com extensa ficha criminal

Procurado foi preso na BR-210, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O furto de uma televisão levou a Polícia Civil a prender um foragido dono de uma extensa ficha criminal.

Tudo começou no dia 3 de janeiro quando o suspeito e um comparsa furtaram um aparelho de televisão de um comércio localizado na BR-210, a 17 km de Macapá. Câmeras de monitoramento flagraram o crime.

Com as imagens repassadas à polícia, os investigadores logo identificaram um dos infratores. Ele tem 40 anos e estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O nome não foi divulgado pela polícia, mas ele estava cumprido pena por homicídio quando fugiu da cadeia antes de terminar a sentença de 13 anos e 6 meses. Além disso, ele também responde por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o delegado Leonardo Fabrício Leite, a prisão ocorreu no momento em que o foragido retornava do trabalho, próximo de onde ocorreu o furto. A ação policial foi das 7ª e 8ª Delegacias de Polícia da Capital, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

“Iniciamos a investigação do furto e descobrimos que um dos suspeitos possuía uma ficha criminal extensa, estava com mandado de prisão em aberto e havia fugido do estabelecimento prisional. Antes de fugir”, reforçou o delegado.

Segundo ele, o homicídio ocorreu no ano de 2002 e foi executado por encomenda com promessa de recompensa. O homem preso será encaminhado à audiência de custódia.