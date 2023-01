Gilvam enfrenta forças internas e externas para continuar no comando do MDB

A convenção estadual está marcada para 1º de fevereiro, e Gilvam pode ter como principal adversário o deputado federal Acácio Favacho

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não será fácil para o ex-senador Gilvam Borges continuar à frente do MDB no Amapá, posição que ocupa há quase duas décadas. A uma semana da convenção estadual que vai eleger o novo diretório estadual, o atual presidente trava uma queda de braço nos bastidores com o deputado federal Acácio Favacho, que poderá disputar o comando da legenda ou apoiar outro nome.

A convenção estadual está marcada para o dia 1º de fevereiro, na sede do partido, em Macapá.

No ano passado, Acácio Favacho assinou ficha no MDB depois de ficar sem espaço no Pros, e mais tarde seria um dos principais adversários internos de Gilvam após o rompimento dele com Jaime Nunes (PSD) e o casal Furlan. Gilvam viu surgir contra ele filiados que querem ver a legenda em outro alinhamento político, e em outras mãos.

Acácio, por exemplo, quer o prefeito Dr Furlan filiado ao MDB. Furlan, que está sem partido desde a saída do Cidadania, só aceita assinar a ficha se Gilvam não estiver mais no comando do partido.

Os mais próximos de Gilvam também têm alertado o atual presidente para supostas movimentações articuladas por forças ligadas ao ministro Waldez (PDT), senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e até dos novos deputados federais Professora Goreth (PDT) e Dr Púpio (MDB-AP).

Mas Gilvam tem aliados, como a vice-prefeita Mônica Penha e o próprio ex-senador e ex-presidente José Sarney, que continua tendo forte influência sobre os rumos do partido.

Aliados de Gilvam se queixam da postura de Acácio, que se movimenta dentro do partido sem colocar o próprio nome como candidato, o que atrapalharia um possível diálogo. Acácio, diga-se, é aliado do presidente nacional da legenda, Baleia Rossi.

“Ainda vamos ter essa conversa de bastidores, mas falta o deputado Acácio colocar o nome dele à disposição. Ele também terá que formar uma chapa completa para poder inscrevê-la”, lembra um filiado influente no diretório atual.

O dia 1º de fevereiro deve ser de fortes emoções.