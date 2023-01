Guerra de facções: Força Tarefa prende duas ‘vozes’ de comando de mortes

Policiais também cumpriram 6 mandados de busca e apreensão no Iapen e em Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Dois homens investigados por envolvimento direto em mortes resultantes da guerra entre facções rivais em Macapá e Santana foram presos, nesta manhã de sexta-feira (27), pela Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá.

Com apoio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e da Polícia Militar do Amapá, a força-tarefa da Sejusp também cumpriu seis mandados de busca e apreensão, um no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), e cinco no Bairro Remédios, em Santana, a 17 km de Macapá.

A ação policial foi chamada de Operação Revenge, que, além dos homicídios causados pela guerra de facções, apura crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Os grupos criminosos estão em disputa pelo domínio de espaço para o comércio de drogas desde o início do ano. Mais de 25 pessoas foram mortas em confrontos e emboscadas entre os criminosos.

A ação de hoje é um desdobramento da Operação Oriente, da Polícia Federal, ocorrida em 12 de agosto de 2022, que investigou um grupo criminoso especializado em roubos premeditados em Macapá e Santana.

A investigação verificou que ordens vindas de uma liderança criminosa de dentro do Iapen teria desencadeado os confrontos violentos nos municípios.

A Força Tarefa cumpriu mandado de busca e apreensão na cela dele, onde foram encontrados três celulares e 11 chips telefônicos, uma pistola municiada e algumas porções de drogas. O nome do detento não foi divulgado.

Fazem parte da ação da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Penal e Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).