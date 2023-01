HE recebe primeiras mudanças, medicamentos e desafoga corredores

Governador disse que vai firmar parceria com HU para desafogar atendimento.

Por ANDRÉ ZUMBI

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), voltou ao Hospital de Emergência, no Centro de Macapá, na manhã desta quinta-feira (5) para supervisionar as primeiras mudanças no local – que são um compromisso prioritário de campanha.

Desde a última visita, algumas demandas já foram resolvidas, entre elas, o reabastecimento de medicamentos e insumos, reforma de enfermaria e instalações de novas centrais de refrigeração.

Clécio constatou que os corredores começaram a ser desafogados. Ele pontuou que o reabastecimento imediato de medicamentos é um desafio porque muitos deles não são vendidos em farmácias e distribuidoras do estado.

“Precisam ser pedidos de fora do Estado. Alguns podem entregar logo, mas outros podem demorar para chegar”, disse.

Outra meta apontada pelo gestor é zerar as filas de cirurgia, principalmente as de traumas ortopédicos. Alguns pacientes estão há mais de 30 dias à espera de cirurgia.

Sobre a ampliação de leitos, Clécio afirmou que será estabelecida parceria com o Hospital Universitário, já que grande parte da estrutura e equipamentos da unidade foram adquiridas através do Tesouro Estadual, durante o enfrentamento da pandemia.

“O que vamos fazer de forma forte e clara é estabelecer uma parceria com o HU, como hospital público que ele é, para que esses leitos que foram usados na Covid sejam utilizados da melhor maneira possível para dar vazão às demandas de saúde que nós temos. Quem ganha com isso é a população. As tratativas já foram iniciadas junto à universidade [Unifap]”, afirmou o governador.

Ele adiantou, ainda, que a ampliação do HE está em andamento. Há previsão de emenda parlamentar e o terreno, atrás do prédio atual, já foi doado pelo Exército. A previsão de execução do projeto é de 2 anos.

O diretor do HE, Emano Martins, que foi diretor da UBS Lélio Silva dura te o pico da covid-19, afirmou que algumas demandas, principalmente na estrutura física, já estão sendo resolvidas, entre elas, pintura em salas, instalação de bebedouros, de centrais de ar, reforma de enfermarias, entre outras.

“Prezo muito o atendimento humanizado. Isso nós vamos pedir para todos colaboradores. Vamos dar condições de trabalho para o servidor, mas queremos que eles nos ajudem”, considerou o diretor.

Reforço

Clécio convidou o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) para integrar a equipe de trabalho da saúde. O deputado, que é enfermeiro e ex-superintendente Vigilância em Saúde do Amapá, anunciou que vai destinar emendas de bancada para auxiliar na reestruturação da saúde no estado.

“Como profissional de saúde, eu sei como as coisas se dão nesse campo. Vou empenhar todo esforço do ponto de vista estrutural, emendas e articulação em Brasília para que a gente possa reforçar a saúde no estado”, garantiu o parlamentar.

À tarde, a comitiva segue em visitas aos Hospitais da Criança e Adolescente (HCA) e de Clínicas Alberto Lima (HCAL).