HE sofre a maior intervenção de sua história; veja as mudanças

Por dentro e por fora, novo governo reorganiza espaço, reforma enfermarias e já fala na construção do novo HE

Por SELES NAFES

Ainda há pacientes em alguns corredores do Hospital de Emergência de Macapá, mas nada nem de longe parecido com as cenas de guerra que o amapaense se habituou a ver. Nesta quarta-feira (11), no 11º dia de governo, Clécio Luís (SD) deu expediente de novo dentro do HE, onde conferiu as obras de reforma e reorganização dos espaços de atendimento, e conversou com muitos pacientes.

Toda a frente do hospital por onde entravam e saíam as ambulâncias foi demolida para ser reorganizada. Dentro do prédio as obras continuam, com cinco enfermarias já recuperadas, climatizadas e com leitos novos, além dos banheiros que foram reformados. A recepção, que está sendo ampliada para ficar três vezes maior, também está climatizada. Agora, os pacientes são chamados por um sistema de som e a meta é informatizar tudo.

Várias salas de observação, com poltronas grandes, estão sendo criadas. Nelas, o paciente poderá receber uma medicação e aguardar os próximos passos do atendimento. O hospital também foi reabastecido com medicamentos e insumos, e mais de 20 centrais novas foram instaladas.

Mais de 70% dos corredores não têm mais pessoas internadas ou em observação em macas de ambulâncias, graças à transferência para o novo anexo, que passou a ser mais utilizado, e também em função do mutirão de cirurgias ortopédicas no HCAL. Foram realizadas 30 cirurgias em pouco mais de uma semana.

A ideia do novo governo, nesse momento, é apenas retomar o atendimento organizado e humanizado, e dentro de 3 anos demolir o prédio que tem mais de 60 anos. Até lá, Clécio quer entregar o novo HE, que será construído na área que antes pertencia ao Exército. A maior parte do dinheiro para a obra foi articulada pelo senador Davi Alcolumbre (UB), e já está na conta.

Durante a visita de hoje, Clécio também conversou com muitos profissionais de saúde que fizeram reivindicações. Numa das salas de emergência, a equipe médica pediu a reposição de materiais para cirurgias de buco maxilo facial, geralmente necessárias quando o paciente é vítima de acidentes. O material para as cirurgias era fornecido por uma empresa, mas desde outubro passado o hospital não recebe mais. Ele encaminhou a reivindicação para a secretária de Saúde do Estado, Silvana Vedovelli, que o acompanhava na visita.