Homem é achado eviscerado na madrugada; polícia trata como latrocínio

Crime ocorreu madrugada desta segunda (16), no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem foi achado morto e eviscerado nesta madrugada de segunda-feira (16), no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. A vítima foi encontrada morta por volta de 3h, na Avenida Goitacazes, com uma perfuração no abdômen, eviscerada. A vítima ainda não teve o nome divulgado.

O óbito foi confirmado pelo Samu, a PM isolou a cena do ocorrido e a Polícia Científica periciou o local e removeu o corpo da vítima.

A princípio, o caso é tratado como latrocínio. Segundo o delegado Wellington Ferraz, uma amiga da vítima contou que ela havia sido atacada por uma pessoa com intenção de roubá-la.

“Por hora, nós não temos muitos detalhes. Mais informações poderão surgir quando familiares e testemunhas que o viram pela última vez comparecerem à delegacia, à DCCP, para dar mais detalhes da dinâmica e as circunstâncias de como aconteceu.

A autoria do crime ainda é desconhecida. A investigação será repassada à Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).