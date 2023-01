Homem é achado morto em ramal de Mazagão

Local onde o corpo foi encontrado fica a 35 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

O corpo de um homem foi achado no fim da tarde de segunda-feira (30) em um ramal do município de Mazagão, cidade da Região Metropolitana a 35 km de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o cadáver estava no Ramal do Ronaldo, que tem entrada pela AP-010, rodovia estadual que interliga Mazagão à Região Metropolitana. Ele foi encontrado por moradores da região.

A vítima foi identificada como Josiel Lobato dos Santos, 22 anos. Ele seria morador da comunidade de Anauerapucu, distrito mazaganense.

Acionada pela Delegacia de Mazagão, a Polícia Científica foi até o local, periciou a cena do crime e removeu o corpo da vítima para exame de necropsia. Várias perfurações faca foram observadas pelos peritos. Ninguém foi preso até o momento.