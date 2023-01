Homem é executado por atirador vestido de mototaxista em oficina

Crime ocorreu nesta tarde no município a 17 km de Macapá.

Por LEONARDO MELO

O dono de uma oficina de bicicletas e motos foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (3) no seu estabelecimento, localizado na Travessa Bernardo de Melo, no Bairro Nova Brasília, em Santana, município a 17 km de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, Elias da Conceição Santos, conhecido como Leão, de 44 anos, já havia cumprido pena pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Ele foi morto por volta de 15h quando fiscalizava o serviço de um funcionário. O irmão da vítima estava no local.

Segundo a polícia, testemunhas o matador parou a moto em frente à oficina e pegou no pneu como se estivesse verificando a calibragem. A encenação deu certo. A vítima não desconfiou e relaxou.

Subitamente, o atirador entrou na oficina correndo, aproximou-se de Leão e começou a atirar. Em seguida, voltou até a motocicleta e fugiu nela.

Uma testemunha relatou à reportagem ter escutado pelo menos 6 tiros. Ela estava quase ao lado da vítima, quando o atirador começou a disparar.

“Eu tive que me jogar pro lado. Ele [o atirador] chegou a apontar a arma pra mim, mas eu acho que as balas já tinham acabado”, contou, ainda assustada a testemunha.

Militares do 4º Batalhão isolaram a cena do crime. Após a pericia e remoção do corpo, fizeram diligências na cidade, mas até o início da noite ninguém havia sido preso.