Homem é mutilado com enxada e tiro por 4 suspeitos

Júlio Cezar Brazão Souza, de 23 anos, está internado em estado grave no Hospital de Emergência de Macapá com dezenas de cortes profundos e outros ferimentos pelo corpo. Ele foi atacado por 4 suspeitos com golpes de enxada, pauladas e um tiro.

O crime ocorreu nesta terça-feira (17) no Conjunto Macapaba I, na zona norte de Macapá. De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a vítima foi levada ao HE por uma equipe do Corpo de Bombeiros com lesões e cortes nas costas, mãos, braço esquerdo e cabeça, além de um tiro na região das nádegas.

Equipes do 2º Batalhão e do Batalhão de Força Tática da PM ainda fizeram buscas pela zona norte, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Segundo a polícia, a enxada foi tomada de trabalhadores de uma empresa que fazia a limpeza ao redor do habitacional. Após o ataque, todos os funcionários foram remanejados para outro bairro por falta de segurança.