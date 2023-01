Homem é sedado após ser preso por grande confusão com ameaças à mãe

Foram mais de quatro horas de negociações. Caso ocorreu no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Terminou sem feridos a ocorrência que mobilizou várias equipes de segurança pública, incluindo policiamento ostensivo, atendimento médico de emergência e gerenciamento de crise nesta segunda-feira (30), na zona sul de Macapá.

A grande confusão, segundo a polícia, foi causada por Willian Alves Cavalcante, de 24 anos. Por volta de 12h, ele teria chegado descontrolado em casa, na Rua Leopoldo Machado, no Bairro do Trem, supostamente embriagado e sob o efeito de drogas.

A Polícia Militar foi chamada pela própria família, que relatou ameaças à mãe e aos irmãos. Quando militares do 1º Batalhão chegaram ao local, a informação era de que ele havia feito os parentes de reféns.

Diante da iminência de uma tragédia, o Batalhão de Operações Especiais (Bope), com negociadores, sniper e equipe tática foi até o local. A ocorrência causou transtornos no trânsito da região que teve que ser interrompido para isolamento do local.

De acordo com o comandante do Bope, tenente-coronel Michael Tarick, os militares retiraram a mãe e os irmãos de Willian com tranquilidade da casa. Daí em diante, ele passou a ameaçar a tirar a própria vida com uma faca caso a polícia invadisse o recinto. Trancou-se no imóvel.

“A ocorrência evoluiu para um evento crítico com suicida, foi quando o Bope foi acionado”, reforçou o comandante.

Equipes táticas ficaram posicionadas para qualquer emergência por baixo e por cima do prédio de dois andares.

Foram mais de quatro horas de negociações até que os policiais conseguiram convencê-lo a se entregar. Prontamente, recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros, que o levou ao Hospital de Emergência (HE). Lá, ele continuava agitado e teve que ser sedado. Ficou algemado ao leito.

A mãe e os irmãos foram levados até a Delegacia das Mulheres, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica. A expectativa é que quando passe o feito da sedação, o infrator seja levado para prestar depoimento à Polícia Civil.

Segundo Tarick, Willian é dependente químico e faz tratamento contra as drogas no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). Ele já esteve preso por roubo.