Homem que mantinha cão acorrentado e sem comida é preso

Caso ocorreu em Pedra Branca do Amapari, município a 190 km de Macapá.

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a um cachorro, que estava preso e sem alimentos há vários dias.

O caso ocorreu no município de Pedra Branca do Amapari, município a 190 km de Macapá, no último dia 26, mas só foi divulgado agora pela Polícia Civil do Amapá.

De acordo com o delegado Antério Almeida, uma denúncia anônima levou os policiais até o local, uma casa abandonada.

“O cachorro estava acorrentado, pegando sol e chuva e, por estar muito magro, aparentava ter ficado dias sem receber alimentação”, relatou o delegado.

Segundo ele, o tutor do cão, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, alegou que o animal estava naquelas condições porque estava doente e que estava acorrentado há 15 dias.

“O animal foi entregue, mediante termo de guarda e responsabilidade legal, ao genitor do infrator”, explicou o Antério Almeida.

A pena prevista para crime de maus-tratos a animais domésticos vai até 5 anos de prisão.