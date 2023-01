Idoso acusado de estuprar criança em oficina de bicicleta vai para o Iapen

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O idoso de 64 anos que foi preso pela Polícia Civil do Amapá na terça-feira (10) acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na capital.

A prisão foi transformada em preventiva pela Comarca de Ferreira Gomes após audiência de custódia nesta quarta-feira (11). O caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 137 quilômetros de Macapá. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, titular da delegacia da cidade, denúncias anônimas apontaram que o dono de uma oficina de bicicleta aliciava as vítimas menores de idade oferecendo dinheiro para cometer abusos sexuais.

“Lá [na oficina] existia um grande fluxo de crianças e adolescentes. Durante as investigações verificou-se que já existiam outras denúncias contra o autor desde de 2020 do mesmo modus operandis. Após apuração, decidimos representar pela prisão do acusado”, comentou Felipe Rodrigues.

Diante das informações a polícia conseguiu identificar uma criança de 10 anos. Com o apoio do Conselho Tutelar de Ferreira Gomes foi possível confirmar os abusos contra esta vítima.

“Inclusive, o próprio laudo atestou o ato de conjunção carnal. Com todos esses elementos representamos pela prisão em flagrante do investigado e ele foi preso hoje. Em sede de interrogatório, ele negou as acusações”, acrescentou o delegado.

A polícia acredita que possam existir ainda mais vítimas do idoso. Quem tiver alguma informação sobre mias vítimas pode entrar em contato com a delegacia da cidade pelo número (96) 99130-1041 (Ligação/WhatsApp). Sua identidade será preservada.